В рязанском поселке вырубили большую ель в одном из дворов. Фотографии процесса появились на странице «
«Гады! Не могли в другом месте найти??? Району вообще бы пора приобрести искусственную, чтоб каждый год не вырубать такие большие и хорошие ели», — написала одна из местных жительниц. «Скоро по квартирам пойдут, чтоб корпоратив отметить. Так что крепите холодильники к полу», — заметил другой.
Другие пользователи выдвинули версию, что на месте ели сделают автостоянку.
В администрации Старожилова RZN.info в четверг не смогли прокомментировать ситуацию. Взявшая трубку сотрудница сообщила, что в курсе только глава и его заместитель, но оба будут на месте только в пятницу.
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