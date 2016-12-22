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13:20, 22 декабря 2016 1 167
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Под самый корешок. В Старожилове елку для городского праздника срубили во дворе — соцсети

Под самый корешок. В Старожилове елку для городского праздника срубили во дворе — соцсети

В рязанском поселке вырубили большую ель в одном из дворов. Фотографии процесса появились на странице «Типичное Старожилово» «ВКонтакте» в среду, 21 декабря. Комментаторы предположили, что дерево потребовалось местным властям для поселкового новогоднего праздника, и возмутились по этому поводу.

«Гады! Не могли в другом месте найти??? Району вообще бы пора приобрести искусственную, чтоб каждый год не вырубать такие большие и хорошие ели», — написала одна из местных жительниц. «Скоро по квартирам пойдут, чтоб корпоратив отметить. Так что крепите холодильники к полу», — заметил другой.

Другие пользователи выдвинули версию, что на месте ели сделают автостоянку.

В администрации Старожилова RZN.info в четверг не смогли прокомментировать ситуацию. Взявшая трубку сотрудница сообщила, что в курсе только глава и его заместитель, но оба будут на месте только в пятницу.

Фото пользователя «ВКонтакте» Дмитрий Котов


© RZN.info

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