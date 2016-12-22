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18:57, 22 декабря 2016 698
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Ковалев поручил продолжить работу по улучшению качества рязанского молока

Ковалев поручил продолжить работу по улучшению качества рязанского молока

Ковалев поручил продолжить работу по улучшению качества молока. Об этом он сообщил на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства в четверг, 22 декабря.

Губернатор отметил, что производство молока в 2016 году выросло, в том числе благодаря оказанию хозяйствам господдержки. По словам Ковалева, рост должен cоставить 4,3% к уровню прошлого года.

«Сегодня важно сохранить устойчивость молочной отрасли и обеспечить дальнейшее развитие, максимально эффективно используя все имеющиеся ресурсы», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что необходимо принять меры, реализация которых позволит производителям успешно конкурировать в сложившихся экономических условиях.

«Учитывая, что спрос на качественную, экологически чистую продукцию только растет, необходимо продолжать работу по улучшению качества молока», — сказал Ковалев. Среди основных задач он назвал использование современной зоотехники и зооинженерии, методов кормления скота и ветеринарной службы.

Особо важной губернатор назвал необходимость повышения качества подготовки специалистов для животноводства, привлечения молодых кадров с помощью увеличения набора в образовательные учреждения, открытия кафедр на базе лучших агропредприятий, а также за счет предоставления жилья для работающих в сфере сельского хозяйства.


© RZN.info

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