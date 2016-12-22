Ковалев поручил продолжить работу по улучшению качества рязанского молока

Ковалев поручил продолжить работу по улучшению качества молока. Об этом он сообщил на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства в четверг, 22 декабря.
Губернатор отметил, что производство молока в 2016 году выросло, в том числе благодаря оказанию хозяйствам господдержки. По словам Ковалева, рост должен cоставить 4,3% к уровню прошлого года.
«Сегодня важно сохранить устойчивость молочной отрасли и обеспечить дальнейшее развитие, максимально эффективно используя все имеющиеся ресурсы», — подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что необходимо принять меры, реализация которых позволит производителям успешно конкурировать в сложившихся экономических условиях.
«Учитывая, что спрос на качественную, экологически чистую продукцию только растет, необходимо продолжать работу по улучшению качества молока», — сказал Ковалев. Среди основных задач он назвал использование современной зоотехники и зооинженерии, методов кормления скота и ветеринарной службы.
Особо важной губернатор назвал необходимость повышения качества подготовки специалистов для животноводства, привлечения молодых кадров с помощью увеличения набора в образовательные учреждения, открытия кафедр на базе лучших агропредприятий, а также за счет предоставления жилья для работающих в сфере сельского хозяйства.