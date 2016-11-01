«Хочу испытать новые чувства и эмоции». Фабрицио Консоли рассказал о предстоящем туре по России

Во вторник, 8 ноября, в кафе «Фонтан» впервые выступит итальянский гитарист и вокалист Фабрицио Консоли.

Популярность Консоли связана с особым характером его выступлений — это уникальное и невероятное интересное шоу, которое сочетает в себе танго, джаз и итальянский стиль «cantautori» — «кантаутори» («cantante» — певец и «autore» — автор) с южноамериканским оттенком.

В Рязани Фабрицио Консоли выступит со своей последней работой «10» (2016). Вместе с ним выступит итальянский пианист и композитор Джиджи Риветти.

В интервью RZN.info Фабрицио рассказал о своей молодости, моде на итальянскую музыку и о своем отношении к религии.

Фабрицио, мы очень рады, что вы выступите у нас в Рязани. Как появилась идея посетить Россию? Вы бывали здесь раньше?

Я тоже рад. Все началось случайно: у нас с моим российским менеджером было несколько общих итальянских друзей-музыкантов, которые отметили мою музыку. Мы встретились и начали думать о моем визите в Россию. Иногда лучшие проекты начинаются очень простым и неожиданным способом. Россия — это великая страна с великой историей и традициями. Я никогда не был здесь раньше.

«Иногда лучшие проекты начинаются очень простым и неожиданным способом»

Скажите, почему вы сыграете именно в Рязани, Коломне и Пскове?

Планируя тур, особенно если он является своеобразным «промо», нужно учитывать географические возможности. Но с другой стороны нужно быть услышанным и увиденным многими зрителями за непродолжительный период гастролей. На данный момент я только знаю, что эти города с великой историей, и если вы хотите окунуться глубоко в настоящее сердце большой страны, то нужно побывать в этих городах.

Вы работали вместе с Еугенио Финарди, Аличе, PFM, Кристьяно Де Андре Мауро Пагани. Как вам пригодился опыт взаимодействия с итальянскими звездами?

Я был очень молод, когда начинал как профессиональный музыкант, поэтому шанс работать с великими итальянскими артистами дал мне большой скачок. Это был совершенно другой мир, не то, чему учили в музыкальной академии. Я боюсь, что новые поколения не будут иметь возможности расти в эту сторону. Опыт, который я приобрел, как молодой и любопытный музыкант рядом с более зрелыми артистами, не имеет цены.

В какой момент вы решили, что необходимо начинать сольную карьеру? Почему?

Когда мне было 40 лет, я начал чувствовать себя неудобно в проектах, в которых работал. Мне показалось, что моя работа полностью утратила свою художественную ценность. Я был так разочарован и холоден к музыке, что начал думать о том, чтобы сдаться. Поэтому я решил записать своего рода «последнюю работу» — очень странный и малотиражный альбом, только для моих друзей: «18 маленьких анахронизмов».

«Я был так разочарован и холоден к музыке, что начал думать о том, чтобы сдаться»

Великий итальянский артист и мой друг, Франческо ди Джакомо, послушал этот странный проект и подтолкнул меня продолжать следовать по этому пути. В итоге я выпустил этот сумасшедший альбом, и он даже получил значимый итальянский приз. А самое главное — я вернул свою любовь к музыке.

В этом туре вы выступаете с Джиджи Риветти. Как родился этот дуэт? Довольны ли вы сотрудничеством?

Я знаю Джиджи с 2001 года, когда мы начали работать над одним из проектов. Время от времени встречались. Вскоре он стал для меня своего рода правой рукой. Сначала работать было действительно тяжело. Мы искали лучшие ритмические и гармонические решения, которые подходят нашей игре. В начале этот процесс занимал достаточно много времени для каждой песни, но у него есть такой «умный» способ игры, поэтому теперь мы чувствуем ритм с первого такта.

Новый альбом посвящен десяти заповедям. Почему? Вы считаете себя религиозным человеком?

Для меня невозможно представить себе работу над новым альбомом, не имея концепции выхода песен за рамки их внутреннего смысла и того, что они вызывают при первом прослушивании. Почти вся моя работа основывается на концептуальных идеях. Концепция «Десять заповедей» не исключение. Все началось с настоящей глубокой потребности, и от вопроса «Чего мне не хватает сейчас, в 2016 году?» и «В каком мире я живу?» Кроме того, я думаю, это толчок, чтобы «поверить». Религия является одной из основных потребностей человека и, даже если у меня нет религиозного дара, и я не истинно верующий, это не означает, что у меня нет веры. Да, я считаю себя своего рода религиозным человеком, пускай не совсем в обычном виде.

«Почти вся моя работа основывается на концептуальных идеях»

Можете ли вы назвать свой альбом религиозной музыкой?

Абсолютно нет. Эти песни и современный музыкальный альбом содержит множество музыкальных и литературных цитат и влияний, иногда смешных, иногда глубоких и эмоциональных, но религия как таковая имеет не много общего с альбомом. Речь идет не «за» или «против» религии, и не осуждение чего-либо, а, напротив, это попытка принять позицию о новом смысле нравственного, гражданского и духовного в нашей цивилизации. Это действительно глубокие размышления о нашем мире. Жаль, что мы не считаем десять заповедей такими, какими они действительно являются. Ведь это настоящие правовые и моральные человеческие сокровища, а не просто религиозные правила.

Чего ждете от предстоящего тура в России?

Прежде всего, я хотел бы сделать великолепнейшее шоу для любопытной аудитории. Также хочу испытать новые чувства и эмоции от общения с абсолютно новым для меня зрителем. Это бесценно. Также я слышал о том, что итальянская и русская души похожи своей «глубиной». Проверим!

В 80-е годы итальянская музыка была очень популярна в нашей стране, сейчас же мода прошла. С чем вы это связываете?

Я знаю несколько итальянских певцов, которые очень известных в России. Большинство из них до сих пор работает благодаря их репертуару 80-х. Я не знаю, почему мода и вкусы изменились, но это произошло — и, на мой взгляд, это хорошо. На это есть много причин. Главная заключается в том, что мир и музыкальный бизнес полностью поменялся. Если старшее поколение не забывает свою любимую музыку, то у людей помоложе сейчас большой выбор. В моей музыке есть много влияний: от джаза до танго и от Южной Америки до Балкан, поэтому я и не хочу считать себя «итальянским» певцом. Также я не считаю мой проект классическим итальянским бардом. Я истинно итальянец во всем, что касается корней и культуры. Но если я встречаю по всему миру итальянцев, наслаждающихся моей музыкой, никогда не начинаю ностальгировать по Италии, иначе остался бы дома.

«В моей музыке есть много влияний»

Что может вдохновить вас на написание песни? Как быстро они рождаются?

Нет никаких правил. Что действительно важно в написании песен, это то, что человеку есть, что сказать, а также: «Будет ли это кому-то интересно?» Если да, я начну писать, если нет — остановлюсь. Нет никакого способа, чтобы иметь представление о том, как много времени займет написание песни. Я пишу везде и на всем: бумаге, стенах, руках, ночью, в туалете, стоя на светофоре, когда люди сигналят в спину. Иногда это занимает 20 минут, а иногда мне недостаточно и одного года.

В какое место Италии вы бы посоветовали съездить?

Честно говоря мне трудно ответить на этот вопрос. Это зависит от времени, которое вы хотите уделить путешествию. Я люблю свою страну, и даже если моя работа позволяет знать ее очень хорошо, я до сих пор ее изучаю. С каждым разом я удивляюсь маленькому и скрывающемуся где-то в Италии чуду.