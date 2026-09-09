Жительницу Рязанской области осудили за долг по алиментам в 85 тысяч рублей

В Сараях местную жительницу осудили за неуплату алиментов на своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-секретарь районного суда Татьяна Шишкина, передает ИД «Пресса». Согласно информации, еще в 2017 году суд обязал 42-летнюю женщину выплачивать алименты, однако она не исполнила это решение. В результате ее привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Несмотря на это, задолженность по алиментам продолжала расти и достигла около 85 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

В Сараях местную жительницу осудили за неуплату алиментов на своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-секретарь районного суда Татьяна Шишкина, передает ИД «Пресса».

Согласно информации, еще в 2017 году суд обязал 42-летнюю женщину выплачивать алименты, однако она не исполнила это решение. В результате ее привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Несмотря на это, задолженность по алиментам продолжала расти и достигла около 85 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.