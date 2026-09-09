В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter

Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России. Заявка на регистрацию поступила в Роспатент в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Заявителем выступила киностудия Warner Bros. Entertainment, которая владеет правами на франшизу. Согласно документам, под брендом Harry Potter планируют продавать косметику, украшения, аксессуары, посуду, продукты и напитки, включая пиво. Также товарный знак хотят использовать для рекламных услуг.

Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России. Заявка на регистрацию поступила в Роспатент в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Заявителем выступила киностудия Warner Bros. Entertainment, которая владеет правами на франшизу.

Согласно документам, под брендом Harry Potter планируют продавать косметику, украшения, аксессуары, посуду, продукты и напитки, включая пиво. Также товарный знак хотят использовать для рекламных услуг.

В 2022 году Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень».