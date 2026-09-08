Зеленский: Украина готова искать компромисс по зерну и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Россией компромиссные решения в сфере энергетики и поставок продовольствия. Об этом он сказал журналистам, передает издание «Новости LIVE». По словам Зеленского, вопросы зернового экспорта и энергетики имеют большое значение не только для России и Украины, но и для других стран. «Зерно и энергетика — это болезненный вопрос для всего мира», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Россией компромиссные решения в сфере энергетики и поставок продовольствия. Об этом он сказал журналистам, передает издание «Новости LIVE».

По словам Зеленского, вопросы зернового экспорта и энергетики имеют большое значение не только для России и Украины, но и для других стран.

«Зерно и энергетика — это болезненный вопрос для всего мира», — заявил Зеленский.

Он отдельно отметил важность экспорта зерна, от которого зависят государства Азии и Африки. В частности, украинский президент упомянул Индию, Египет и Саудовскую Аравию.

Зеленский также заявил, что Киев, по его оценке, уже пошел на ряд компромиссов и теперь ожидает дальнейших шагов от российского руководства.