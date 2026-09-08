ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

В ночь на 8 сентября российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов. Кроме того, поражено морское судно типа «танкер» с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 8 сентября российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов.

Кроме того, поражено морское судно типа «танкер» с горюче-смазочными материалами для ВСУ.