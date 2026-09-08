Вандалы помешали установке спортивной площадки в Ухолове

По словам властей, для установки спортивный площадки на улице Советской подрядчик заливал бетонное основание для последующего укладывания безопасного покрытия, однако неизвестные лица оставили на незастывшем бетоне множественные следы обуви, несмотря на то, что объект был огорожен сигнальной лентой. В администрации подчеркнули, что это требует дополнительных трудозатрат на переделку основания и сдвигает сроки сдачи объекта.

Вандалы помешали установке спортивной площадки в Ухолове. Об этом сообщает администрация поселка.

По словам властей, для установки спортивный площадки на улице Советской подрядчик заливал бетонное основание для последующего укладывания безопасного покрытия, однако неизвестные лица оставили на незастывшем бетоне множественные следы обуви, несмотря на то, что объект был огорожен сигнальной лентой.

В администрации подчеркнули, что это требует дополнительных трудозатрат на переделку основания и сдвигает сроки сдачи объекта.