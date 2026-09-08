В Таганроге жених напал на невесту сразу после свадьбы
Отмечается, что сначала молодожены скандалили у подъезда, а затем мужчина начал избивать новоиспеченную супругу. Мужчина бросил девушку на асфальт, при падении она ударилась головой и потеряла сознание. В местном УМВД инициировали проверку произошедшего.
В Таганроге жених напал на невесту сразу после свадьбы. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сначала молодожены скандалили у подъезда, а затем мужчина начал избивать новоиспеченную супругу. Мужчина бросил девушку на асфальт, при падении она ударилась головой и потеряла сознание.
В местном УМВД инициировали проверку произошедшего.