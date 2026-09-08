В Скопине выявили нарушения трудовых прав работников

Скопинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в нескольких организациях на поднадзорной территории. Прокуроры выявили нарушения требований охраны труда. Работников не ознакомили с результатами специальной оценки условий труда и картами профессиональных рисков. Кроме того, им не сообщили о вредных производственных факторах, положенных компенсациях и средствах индивидуальной защиты. В одной из организаций также установили факт невыплаты заработной платы.

Скопинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в нескольких организациях на поднадзорной территории. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Прокуроры выявили нарушения требований охраны труда. Работников не ознакомили с результатами специальной оценки условий труда и картами профессиональных рисков. Кроме того, им не сообщили о вредных производственных факторах, положенных компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

В одной из организаций также установили факт невыплаты заработной платы.

После проверки прокуратура приняла меры реагирования. По итогам рассмотрения представлений должностных лиц предприятий привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.