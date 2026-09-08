В Шиловском районе 9 сентября будут отлавливать бездомных собак

В Шиловском районе 9 сентября проведут отлов бездомных собак по муниципальному контракту. Об этом сообщили в администрации района. Жителей просят держать домашних животных на привязи или на огражденной территории. Во время прогулок собак необходимо выгуливать только на поводке. О замеченных бездомных животных жители могут сообщить по телефону +7 (49136) 2-24-95. Это поможет специалистам эффективнее провести отлов.

В Шиловском районе 9 сентября проведут отлов бездомных собак по муниципальному контракту. Об этом сообщили в администрации района.

Жителей просят держать домашних животных на привязи или на огражденной территории. Во время прогулок собак необходимо выгуливать только на поводке.

О замеченных бездомных животных жители могут сообщить по телефону +7 (49136) 2-24-95. Это поможет специалистам эффективнее провести отлов.