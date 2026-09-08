В Рязанскую область придет небольшое потепление

По словам экспертов, в середине недели в регионе вернётся умеренно тёплая антициклоническая погода с дневными температурами до +21…+22 °С. Вероятность осадков снизится. Однако ночи станут заметно холоднее, температура будет опускаться ниже +10 °С. Отмечается, что к концу недели циклоны вновь придут в регион, и погода ухудшится. Ожидается, что циклоны будут с юга и не принесут сильного похолодания. Температуры в период с 12 по 15 сентября будут колебаться в пределах +12…+20 °С.

В Рязанскую область придет небольшое потепление. Об этом сообщает НИЛ геохимии и ландшафтов РГУ.

По словам экспертов, в середине недели в регионе вернётся умеренно тёплая антициклоническая погода с дневными температурами до +21…+22 °С. Вероятность осадков снизится. Однако ночи станут заметно холоднее, температура будет опускаться ниже +10 °С.

Отмечается, что к концу недели циклоны вновь придут в регион, и погода ухудшится. Ожидается, что циклоны будут с юга и не принесут сильного похолодания. Температуры в период с 12 по 15 сентября будут колебаться в пределах +12…+20 °С.