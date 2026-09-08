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В Рязанском суде допросили еще троих свидетелей по делу Комарова
В ходе заседания допросили бывшего директора ООО «Рязцветметэнерго» Игоря Пряхина. Он заключил договор с Комаровым на информационно-рекламные услуги с ООО «Своя колокольня» в январе 2025 года. По его словам инициатором договора выступил Алексей Наумкин, который являлся коммерческим директором предприятия. Позже он рассказал Пряхину, что Комаров вымогал у него деньги, чтобы не публиковались порочащие честь Наумкина статьи. Договор заключили на год с выплатой 35 тысяч рублей в месяц.

В Советском районном суде Рязани допросили свидетелей по уголовному делу главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, которого подозревают в вымогательстве. Об этом сообщила корреспондент РЗН.инфо из зала суда.

В ходе заседания допросили бывшего директора ООО «Рязцветметэнерго» Игоря Пряхина. Он заключил договор с Комаровым на информационно-рекламные услуги с ООО «Своя колокольня» в январе 2025 года. По его словам инициатором договора выступил Алексей Наумкин, который являлся коммерческим директором предприятия. Позже он рассказал Пряхину, что Комаров вымогал у него деньги, чтобы не публиковались порочащие честь Наумкина статьи. Договор заключили на год с выплатой 35 тысяч рублей в месяц.

На вопрос о материальном ущербе нанесенной Комаровым Пряхин заявил, что услуги фактически не оказали, а Наумкин до сих пор не возместил убытки компании.

Также допросили бухгалтера, которая присутствовала при подписании договора с компанией Комарова. Сейчас она занимает ту же должность, что и в июле 2023 года. С главредом издания «Своя колокольня» она познакомилась в 2025 году при передаче актов по рекламным услугам. С организацией заключили два договора: один — на 35 тысяч в месяц на протяжении года, другой — примерно на 300 тысяч, но второй так и не подписали. Как пояснял Наумкин бухгалтеру, договоры подписывались, чтобы не выходили негативные материалы. Сотрудница сообщила, что не знала, куда перечислялись деньги, и рекламных услуг не видела. Самое крупное перечисление в 100 тысяч рублей — было 23 мая 2025 года.

Допросили и третьего свидетеля, который ранее работал редактором в ООО «Своя колокольня». На вопрос известно ли ему о других Telegram-каналах Комарова заявил, что неизвестно, хотя он предполагает, что он их вёл, но утверждать это не может. Информацию об ООО «Рязцветметэнерго» свидетель не помнит. Ранее он давал иные показания, что о других каналах ему стало известно от коллег.

Напомним, по версии следствия, подсудимый администрировал несколько популярных Telegram-каналов: «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань 18+» и «Неприличная Рязань». В них Комаров публиковал оскорбительные посты о потерпевшем Алексее Наумкине. Тот просил прекратить публикации. За это, как утверждает следствие, Комаров потребовал деньги 100 тысяч рублей наличными и ежемесячные переводы по 35 тысяч рублей. Аналогичную схему главред применил и к адвокату Алексею Чайковскому.

Подробнее об обстоятельствах дела в сюжете РЗН.инфо.