В Рязанской области женщина задолжала более 1,6 млн по алиментам

Установлено, что ранее женщину привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов (часть 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ). Она задолжала деньги несовершеннолетнему сыну. При этом жительница отказалась трудоустраиваться на постоянную работу. В результате задолженность составила более 1,6 млн рублей. На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Клепиковский районный суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

В Клепиковском районе осудили женщину за долг по алиментам. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что ранее женщину привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов (часть 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ). Она задолжала деньги несовершеннолетнему сыну. При этом жительница отказалась трудоустраиваться на постоянную работу. В результате задолженность составила более 1,6 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Клепиковский районный суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.