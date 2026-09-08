В Рязанской области задержали за кражу рецидивиста, прятавшегося в шалаше в лесу

В Рязанском округе полицейские разыскали злоумышленника, прятавшегося в шалаше, который подозревается в грабеже и серии домовых краж. Об этом сообщили в УМВД по региону.
63-летняя жительница деревни Березовка рассказала об ограблении. Неизвестный вырвал у пенсионерки мобильный телефон и сломал ей палец при попытке сопротивления.
Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 41-летний ранее судимый мужчина, который недавно вышел на свободу. Проведя обследование окрестностей, полицейские наткнулись на шалаш в лесополосе, где и нашелся разыскиваемый с похищенным телефоном. В шалаше также были обнаружены другие украденные вещи, включая велосипед и бензотриммер.
Следствие установило, что злоумышленник совершил четыре кражи из домовладений в деревнях Матчино, Березовка и Минеево. Подозреваемый разбивал оконные стекла и забирал ценности, которые затем планировал продать. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, он заключен под стражу.