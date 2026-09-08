Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
10°
Срд, 09
19°
Чтв, 10
23°
ЦБ USD 86.19 -0.4 08/09
ЦБ EUR 100.17 -0.4 08/09
Нал. USD 86.51 / 86.70 08/09 14:05
Нал. EUR 101.51 / 101.95 08/09 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону подтоплений входят Борки, большая часть Северной...
1 час назад
138
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
Вчера 16:50
435
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 395
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
3 327
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали за кражу рецидивиста, прятавшегося в шалаше в лесу
63-летняя жительница деревни Березовка сообщила в полицию, что ее ограбили. Неизвестный вырвал у нее из рук мобильный телефон и сломал палец. Полицейские узнали, что этот мужчина часто приходил в деревню в поисках работы, но никто не знал его имени. Оперативники заподозрили 41-летнего мужчину с судимостью, который недавно вышел из тюрьмы. Они обследовали окрестности и нашли шалаш в лесу, где прятался подозреваемый. В шалаше также обнаружили похищенные вещи: велосипед, бензотриммер и другие предметы. Выяснилось, что мужчина совершил четыре кражи из домов в соседних деревнях. Полицейские установили трех потерпевших от его действий. Теперь в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, и он заключен под стражу.

В Рязанском округе полицейские разыскали злоумышленника, прятавшегося в шалаше, который подозревается в грабеже и серии домовых краж. Об этом сообщили в УМВД по региону.

63-летняя жительница деревни Березовка рассказала об ограблении. Неизвестный вырвал у пенсионерки мобильный телефон и сломал ей палец при попытке сопротивления.

Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 41-летний ранее судимый мужчина, который недавно вышел на свободу. Проведя обследование окрестностей, полицейские наткнулись на шалаш в лесополосе, где и нашелся разыскиваемый с похищенным телефоном. В шалаше также были обнаружены другие украденные вещи, включая велосипед и бензотриммер.

Следствие установило, что злоумышленник совершил четыре кражи из домовладений в деревнях Матчино, Березовка и Минеево. Подозреваемый разбивал оконные стекла и забирал ценности, которые затем планировал продать. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, он заключен под стражу.