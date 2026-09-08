В Рязанской области задержали за кражу рецидивиста, прятавшегося в шалаше в лесу

63-летняя жительница деревни Березовка сообщила в полицию, что ее ограбили. Неизвестный вырвал у нее из рук мобильный телефон и сломал палец. Полицейские узнали, что этот мужчина часто приходил в деревню в поисках работы, но никто не знал его имени. Оперативники заподозрили 41-летнего мужчину с судимостью, который недавно вышел из тюрьмы. Они обследовали окрестности и нашли шалаш в лесу, где прятался подозреваемый. В шалаше также обнаружили похищенные вещи: велосипед, бензотриммер и другие предметы. Выяснилось, что мужчина совершил четыре кражи из домов в соседних деревнях. Полицейские установили трех потерпевших от его действий. Теперь в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, и он заключен под стражу.

В Рязанском округе полицейские разыскали злоумышленника, прятавшегося в шалаше, который подозревается в грабеже и серии домовых краж. Об этом сообщили в УМВД по региону.

63-летняя жительница деревни Березовка рассказала об ограблении. Неизвестный вырвал у пенсионерки мобильный телефон и сломал ей палец при попытке сопротивления.

Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 41-летний ранее судимый мужчина, который недавно вышел на свободу. Проведя обследование окрестностей, полицейские наткнулись на шалаш в лесополосе, где и нашелся разыскиваемый с похищенным телефоном. В шалаше также были обнаружены другие украденные вещи, включая велосипед и бензотриммер.

Следствие установило, что злоумышленник совершил четыре кражи из домовладений в деревнях Матчино, Березовка и Минеево. Подозреваемый разбивал оконные стекла и забирал ценности, которые затем планировал продать. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, он заключен под стражу.