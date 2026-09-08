В Рязанской области восстановили более 30 га земли для сельхозоборота

2 сентября 2026 года инспекторы Россельхознадзора проверили, как выполнены предписания по устранению нарушений земельного законодательства в Скопинском округе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства. Известно, что в мае 2026 года во время проверки обнаружили, что два земельных участка площадью 30,5 гектара заросли сорняками и кустарниками. Владелец этих угодий, сельскохозяйственный кооператив «Вердерево», получил предписание устранить нарушения. После этого кооператив принял меры и в сентябре 2026 года инспекторы подтвердили, что на всех участках были проведены работы: выкорчевка, пахота и дискование почвы. В результате более 30 гектаров земли снова стали пригодны для сельского хозяйства.

2 сентября 2026 года инспекторы Россельхознадзора проверили, как выполнены предписания по устранению нарушений земельного законодательства в Скопинском округе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Известно, что в мае 2026 года во время проверки обнаружили, что два земельных участка площадью 30,5 гектара заросли сорняками и кустарниками. Владелец этих угодий, сельскохозяйственный кооператив «Вердерево», получил предписание устранить нарушения.

После этого кооператив принял меры и в сентябре 2026 года инспекторы подтвердили, что на всех участках были проведены работы: выкорчевка, пахота и дискование почвы. В результате более 30 гектаров земли снова стали пригодны для сельского хозяйства.