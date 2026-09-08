В Рязанской области тушили загоревшийся автомобиль

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Пожар произошел 7 сентября в 08:02 в городе Касимов. Отмечается, что огнем поврежден моторный отсек. Горящий транспорт тушили 6 человек и 2 единицы техники. Площадь распространения огня составила 1 м².