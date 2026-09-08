В Рязанской области стартовали рейды на пешеходных переходах
Полицейские проводят комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В ведомстве напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.
Во вторник, 8 сентября, в Рязанской области проводят рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Полицейские проводят комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.
В ведомстве напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.