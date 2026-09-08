В Рязанской области сгорела дача
Возгорание произошло утром 7 сентября в селе Смыково Сапожковского округа. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Огнем уничтожен дом сезонного проживания.
В Рязанской области сгорела дача. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Возгорание произошло утром 7 сентября в селе Смыково Сапожковского округа. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники.
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Огнем уничтожен дом сезонного проживания.