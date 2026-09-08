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В Рязанской области поймали шестерых нарушителей среди мотоциклистов
В Рязанской области сотрудники ГАИ провели рейд «Мотоцикл». Об этом сообщили в региональном ведомстве. Мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств. В ходе проверки зафиксировано 6 правонарушений. В ГАИ напомнили о важности соблюдения правил безопасности, включая использование защитной амуниции, соблюдение скоростных ограничений и обязательное включение ближнего света фар при движении.

В Рязанской области сотрудники ГАИ провели рейд «Мотоцикл». Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств. В ходе проверки зафиксировано 6 правонарушений.

В ГАИ напомнили о важности соблюдения правил безопасности, включая использование защитной амуниции, соблюдение скоростных ограничений и обязательное включение ближнего света фар при движении.