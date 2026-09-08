В Рязанской области около жилых домов подтопило участок

Отмечается, что на улице Октябрьской в рабочем поселке Шилово прорвало канализацию. По словам местных жителей, затопило участок между жилыми домами и железной дорогой. В администрации района отреагировали на сообщение. Там отметили, что специалисты Шиловского МУПТЭС выезжали на место для определения перечня работ.

В Рязанской области около жилых домов подтопило участок. Об этом 8 сентября сообщили в соцсетях.

Отмечается, что на улице Октябрьской в рабочем поселке Шилово прорвало канализацию. По словам местных жителей, затопило участок между жилыми домами и железной дорогой.

В администрации района отреагировали на сообщение. Там отметили, что специалисты Шиловского МУПТЭС выезжали на место для определения перечня работ.