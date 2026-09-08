В Рязанской области мопедист вылетел в кювет, его госпитализировали

В Касимовском округе произошло ДТП с участием мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. 7 сентября около 15:00 на 39-ом километре автодороги Касимов-Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево 38-летний местный житель не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.

В Касимовском округе произошло ДТП с участием мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

7 сентября около 15:00 на 39-ом километре автодороги Касимов-Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево 38-летний местный житель не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.