В Рязанской области идут поиски рязанца, пропавшего два года назад

Об этом сообщает администрация Рыбновского округа. Местонахождение 52-летнего Кондрашова Владимира Александровича, 1974 года рождения, неизвестно с июня 2024 года. Его приметы: рост 175 см. Одет был в черную куртку, грязные джинсы темного цвета. Отмечается, что может работать на фермах и подсобных хозяйствах, проживать там же. Также может побираться в церквях. Любую информацию просят сообщать по телефону: 8 (910) 628‑09‑22 или +7 (905) 658-97-76.

В Рязанской области идут поиски рязанца, пропавшего два года назад. Об этом сообщает администрация Рыбновского округа.

Местонахождение 52-летнего Кондрашова Владимира Александровича, 1974 года рождения, неизвестно с июня 2024 года.

Его приметы: рост 175 см. Одет был в черную куртку, грязные джинсы темного цвета.

Отмечается, что может работать на фермах и подсобных хозяйствах, проживать там же. Также может побираться в церквях.