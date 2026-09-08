В Рязани за взятки осудят бывшего начальника одного из предприятий

В Рязани завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. 50-летний рязанец обвиняется в получении крупной взятки. По версии следствия, с 2018 по 2024 год он, будучи начальником отдела материально-технического снабжения на предприятии по обработке металлических изделий, получал деньги от представителя другой организации. Общая сумма взятки составила более 1,3 миллиона рублей. За это он помогал этой организации выигрывать контракты и беспрепятственно принимать продукцию. Следствие собрало доказательства, дело передано в суд.

В Рязани за взятки осудят бывшего начальника одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В Рязани завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. 50-летний рязанец обвиняется в получении крупной взятки.

По версии следствия, с 2018 по 2024 год он, будучи начальником отдела материально-технического снабжения на предприятии по обработке металлических изделий, получал деньги от представителя другой организации. Общая сумма взятки составила более 1,3 миллиона рублей.

За это он помогал этой организации выигрывать контракты и беспрепятственно принимать продукцию.

Следствие собрало доказательства, дело передано в суд.