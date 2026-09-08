В Рязани снова «встали» троллейбусы
Инцидент произошел во вторник, 8 сентября, в микрорайоне Кальное. Причиной стал обрыв проводов пересечении Касимовского шоссе с улицей Новой. По данным «Яндекс карт», на участке образовался затор.
В Рязани снова «встали» троллейбусы. Об этом РЗН.инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел во вторник, 8 сентября, в микрорайоне Кальное. Причиной стал обрыв проводов пересечении Касимовского шоссе с улицей Новой.
По данным «Яндекс карт», на участке образовался затор.