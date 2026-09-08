В Рязани пенсионерка отдала курьеру мошенников накопленные на похороны деньги

Установлено, что 88-летней жительнице Рязани несколько раз звонили неизвестные, представляясь специалистами службы безопасности банка и юридической консультации. Злоумышленники напугали женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и их нужно отправить на «декларирование» через курьера. По данным ведомства, пенсионерка положила в пакет 600 тысяч рублей, которые накопила на свои похороны. Деньги передала у подъезда дома мужчине, сказавшему «кодовое» слово. Только через 10 дней, когда связь с аферистами прекратилась, потерпевшая обратилась в полицию. Сыщики установили, что к преступлению причастен неработающий житель столицы. Его задержали.

Рязанские полицейские задержали 41-летнего жителя Москвы, забравшего деньги у обманутой пенсионерки. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что 88-летней жительнице Рязани несколько раз звонили неизвестные, представляясь специалистами службы безопасности банка и юридической консультации. Злоумышленники напугали женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и их нужно отправить на «декларирование» через курьера.

По данным ведомства, пенсионерка положила в пакет 600 тысяч рублей, которые накопила на свои похороны. Деньги передала у подъезда дома мужчине, сказавшему «кодовое» слово. Только через 10 дней, когда связь с аферистами прекратилась, потерпевшая обратилась в полицию.

Сыщики установили, что к преступлению причастен неработающий житель столицы. Его задержали в Москве. Затем злоумышленника доставили в Рязань к следователю. Мужчина рассказал полицейским, что искал подработку в интернете и за денежное вознаграждение согласился исполнять роль курьера.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.