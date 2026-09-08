В Рязанской области ограничат движение транспорта 8 и 9 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. С 8 по 9 сентября на участке Рязань-2 — Ряжск-1 будут проводиться работы по ремонту проезжей части в границах железнодорожного переезда 302 км ПК 2 перегона Кораблино — Ряжск-1. Работы будут проходить с 08:00 до 17:00, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

В Рязанской области ограничат движение транспорта на два дня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

С 8 по 9 сентября на участке Рязань-2 — Ряжск-1 будут проводиться работы по ремонту проезжей части в границах железнодорожного переезда 302 км ПК 2 перегона Кораблино — Ряжск-1.

Работы будут проходить с 08:00 до 17:00, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.