В Рязани обсудят проект благоустройства Лесопарка

В Рязани 10 сентября проведут общественные обсуждения проекта благоустройства Лесопарка. Встреча начнется в 18:00 в Центре уличного спорта «Под мостом», сообщили в горадминистрации. Жители смогут ознакомиться с проектом и обсудить предстоящие изменения территории. Лесопарк набрал больше всего голосов в Советском районе по итогам голосования за объекты благоустройства. Территорию обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Рязани 10 сентября проведут общественные обсуждения проекта благоустройства Лесопарка. Встреча начнется в 18:00 в Центре уличного спорта «Под мостом», сообщили в горадминистрации.

Жители смогут ознакомиться с проектом и обсудить предстоящие изменения территории.

Лесопарк набрал больше всего голосов в Советском районе по итогам голосования за объекты благоустройства. Территорию обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив: 29-48-15 и 29-48-16.

Также работает телефон МАУК «Лесопарк» — 20-72-49.