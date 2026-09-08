В Рязани на улице Солнечной загорелось здание

Жители Рязани сообщили о пожаре на улице Солнечной. По словам очевидцев, горит здание, которое может быть торговым центром. Кадрами с места происшествия рязанцы поделились в социальных сетях. Обстоятельства пожара устанавливаются. Информация о пострадавших и площади возгорания уточняется.