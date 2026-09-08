В Рязани массово отключили холодную воду

Подробный список адресов по ссылке.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Во вторник, 8 сентября, до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Быстрецкая, дом № 19 корп.;

улица Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;

п. Качево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;

п. Мордасово, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

улица Введенская, дома №№ 110н/22, 110ст/24, 110/20;

улица Свободы, дом № 89 (Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области);

улица Яхонтова, дома №№ 18, 34.

До 15:00 холодной воды не будет по адресам:

1-й Коломенский проезд, дома №№ 1/35, 2/37, 6, 8/2, 9, 10/1, 12, 14;

2-й Коломенский проезд, дома №№ 1/41, 2/43, 3, 4, 5, 6, 7/6, 8/8, 9/5, 10/7, 11, 12, 13, 14;

3-й Коломенский проезд, дома №№ 1/47, 3, 4, 5, 6, 7/12, 8/14, 9/11, 11, 12, 13, 15;

4-й Коломенский проезд, дома №№ 1/53, 2/55, 3, 4, 5, 6, 7/18;

5-й Коломенский проезд ъ, дома №№ 1/59, 2/61, 3, 4, 5, 6, 8/26, 11, 12, 14;

6-й Коломенский проезд, дома №№ 1/65, 3, 5, 7/30, 9/23;

Ветеринарная, дома №№ 3, 4, 9, 10, 13/10, 16, 17, 19, 22, 28.

Ранее рязанцев предупреждали об отключениях воды хна улица Молодцова и Станкозаводской.