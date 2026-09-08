В Рязани больше года не могут отремонтировать фасад дома после обрушения кирпича

Установлено, что в 2025 году частично обрушилась кирпичная кладка у балконов многоквартирного жилого дома № 30 на улице МОГЭС. Он находится в управлении ответчика ООО «Зеленая роща». Госжилинспекция региона 20 июня того же года вынесла предписание с требованием восстановить кирпичную кладку. Однако УК не сделала этого. Мировой судья привлек организацию к административной ответственности по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ и выписал ей штраф. Отмечается, что управляющая компания пыталась обжаловать решение, но Железнодорожный районный суд оставил постановление в силе. Поскольку частичное обрушение так и не устранили, Госжилинспекция подала иск о понуждении к исполнению предписания.