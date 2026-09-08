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В Рязани больше года не могут отремонтировать фасад дома после обрушения кирпича
Установлено, что в 2025 году частично обрушилась кирпичная кладка у балконов многоквартирного жилого дома № 30 на улице МОГЭС. Он находится в управлении ответчика ООО «Зеленая роща». Госжилинспекция региона 20 июня того же года вынесла предписание с требованием восстановить кирпичную кладку. Однако УК не сделала этого. Мировой судья привлек организацию к административной ответственности по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ и выписал ей штраф. Отмечается, что управляющая компания пыталась обжаловать решение, но Железнодорожный районный суд оставил постановление в силе. Поскольку частичное обрушение так и не устранили, Госжилинспекция подала иск о понуждении к исполнению предписания.

Суд обязал ООО «Зеленая роща» исполнить предписание региональной Госжилинспекции о восстановлении частичного обрушения облицовочной кирпичной кладки у балконов многоквартирного дома. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

Установлено, что в 2025 году частично обрушилась кирпичная кладка у балконов многоквартирного жилого дома № 30 на улице МОГЭС. Он находится в управлении ответчика ООО «Зеленая роща». Госжилинспекция региона 20 июня того же года вынесла предписание с требованием восстановить кирпичную кладку. Однако УК не сделала этого. Мировой судья привлек организацию к административной ответственности по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ и выписал ей штраф.

Отмечается, что управляющая компания пыталась обжаловать решение, но Железнодорожный районный суд оставил постановление в силе.

Поскольку частичное обрушение так и не устранили, Госжилинспекция подала иск о понуждении к исполнению предписания. Суд обязал управляющую компанию выполнить работы в течение трех месяцев с момента вступления решения в силу.

Кроме того, с организации взыскана неустойка — 500 рублей за каждый день просрочки.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, рязанцы в мае 2025 года заявляли, что дом на улице МОГЭС «разваливается». На месте работали спасатели.