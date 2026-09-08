В России зарегистрировали препарат для лечения псориаза у детей

Минздрав России зарегистрировал новое показание для российского препарата нетакимаб. Теперь его смогут применять для лечения детей и подростков от 6 до 18 лет со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом, пишет «Лента. ру». Регистрационное удостоверение получила компания BIOCAD. Решение основано на результатах клинического исследования с участием 155 пациентов от 6 до 17 лет. Исследование подтвердило эффективность препарата и его благоприятный профиль безопасности у детей.

Минздрав России зарегистрировал новое показание для российского препарата нетакимаб. Теперь его смогут применять для лечения детей и подростков от 6 до 18 лет со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом, пишет «Лента. ру».

Регистрационное удостоверение получила компания BIOCAD. Решение основано на результатах клинического исследования с участием 155 пациентов от 6 до 17 лет. Исследование подтвердило эффективность препарата и его благоприятный профиль безопасности у детей.

Псориаз относится к хроническим воспалительным заболеваниям кожи. По оценкам специалистов, он встречается примерно у 1% детей и подростков. При этом у 35-50% взрослых пациентов заболевание начинается еще до 20 лет.

Нетакимаб производят в России по полному циклу. Препарат уже используют для лечения ряда иммуновоспалительных заболеваний у взрослых. Клиническое исследование препарата продолжается.