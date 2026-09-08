В России введут систему контроля рецептуры производства молочной продукции

Россельхознадзор, по поручению Министерства сельского хозяйства РФ, начал разработку системы контроля рецептуры производства молочной продукции в стране. Об этом пишет РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Светлана Алексеева сообщила об этом на XII Международном молочном бизнес-форуме Евразийского экономического союза. Алексеева отметила, что производители будут обязаны раскрывать ведомству перечень используемых ингредиентов. «Мы начали работать над рецептами и техническими условиями в цифровом виде. Ингредиенты мы попросим в правовом порядке показывать. Коммерческая тайна будет соблюдена, но это поможет сократить количество вопросов, в том числе по жировому балансу», — добавила она. Форум проходит на федеральной территории Сириус с 8 по 10 сентября и организован по инициативе Молочного союза России.

Россельхознадзор, по поручению Министерства сельского хозяйства РФ, начал разработку системы контроля рецептуры производства молочной продукции в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Светлана Алексеева сообщила об этом на XII Международном молочном бизнес-форуме Евразийского экономического союза.

Алексеева отметила, что производители будут обязаны раскрывать ведомству перечень используемых ингредиентов. «Мы начали работать над рецептами и техническими условиями в цифровом виде. Ингредиенты мы попросим в правовом порядке показывать. Коммерческая тайна будет соблюдена, но это поможет сократить количество вопросов, в том числе по жировому балансу», — добавила она.

Форум проходит на федеральной территории Сириус с 8 по 10 сентября и организован по инициативе Молочного союза России.