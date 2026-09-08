В России средняя стоимость картофеля снизилась на 12,3%

С начала массовой уборки урожая цены на овощи в России начали снижаться. Картофель у производителей за месяц подешевел на 12,3%, до 26,3 рубля за килограмм. Потребительские цены на картофель снизились на 16,5%, на белокочанную капусту — на 16,4%, на морковь — на 12,6%. Репчатый лук подешевел на 8,2%, столовая свекла — на 11,8%. Также на 10% снизились оптовые цены на томаты. В Минсельхозе отметили, что по мере увеличения поставок овощей на рынок цены могут снизиться еще сильнее.

С начала массовой уборки урожая цены на овощи в России начали снижаться. Картофель у производителей за месяц подешевел на 12,3%, до 26,3 рубля за килограмм. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает издание «Ведомости».

Потребительские цены на картофель снизились на 16,5%, на белокочанную капусту — на 16,4%, на морковь — на 12,6%. Репчатый лук подешевел на 8,2%, столовая свекла — на 11,8%.

Также на 10% снизились оптовые цены на томаты. В Минсельхозе отметили, что по мере увеличения поставок овощей на рынок цены могут снизиться еще сильнее.

По итогам 2025 года в России собрали 7,6 млн тонн овощей. Уровень самообеспечения овощами составил 89,6% при целевом показателе 90%, картофелем — 97,9% при пороговом значении 95%.