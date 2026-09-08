В России собрали 113,5 млн тонн зерна с начала года

С начала 2026 года в России собрали 113,5 млн тонн зерна. Объем урожая уже значительно превышает показатель прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает ТАСС. По его словам, уборочная кампания продолжается, поэтому по итогам года Россия может получить очень хороший урожай. Патрушев также отметил, что в ближайшие недели начнется активный озимый сев. Он назвал его основой урожая 2027 года и подчеркнул, что важно провести посевную без сбоев.

С начала 2026 года в России собрали 113,5 млн тонн зерна. Объем урожая уже значительно превышает показатель прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, уборочная кампания продолжается, поэтому по итогам года Россия может получить очень хороший урожай.

Патрушев также отметил, что в ближайшие недели начнется активный озимый сев. Он назвал его основой урожая 2027 года и подчеркнул, что важно провести посевную без сбоев.