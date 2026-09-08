В России могут построить новую железную дорогу в Китай через Алтай

В правительстве России обсуждают проект строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая должна связать страну с Китаем через Горный Алтай. Проект предполагает строительство участка длиной около 55 км между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Сейчас рассматривают четыре варианта трассировки. Начальной точкой могут стать Бийск, Таштагол или Абаза, конечной — китайская станция Авэйтань. Протяженность возможных маршрутов составляет от 825 до 1123 км, включая до 228 км по территории Китая.

В правительстве России обсуждают проект строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая должна связать страну с Китаем через Горный Алтай. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на источник.

Проект предполагает строительство участка длиной около 55 км между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Сейчас рассматривают четыре варианта трассировки. Начальной точкой могут стать Бийск, Таштагол или Абаза, конечной — китайская станция Авэйтань.

Протяженность возможных маршрутов составляет от 825 до 1123 км, включая до 228 км по территории Китая.

Минтранс предлагает дополнительно изучить экологические ограничения, обсудить проект с профильными ведомствами и китайской стороной, после чего рассмотреть разработку пред-ТЭО.

Один из аргументов в пользу магистрали — возможность направлять грузы из Сибири в Китай более коротким путем и частично разгрузить БАМ и Транссиб. В частности, проект поддерживает Кузбасс, заинтересованный в более эффективной перевозке угля на китайский рынок.

При этом эксперты сомневаются, что перспективный спрос на уголь сможет окупить многотриллионные инвестиции в инфраструктуру. На фоне быстрого развития возобновляемой энергетики в Китае долгосрочные перспективы роста экспорта энергетического угля остаются неопределенными.