В Перинатальный центр в Рязани поступило новое оборудование

Перинатальный центр получил анализатор газового состава крови. Устройство позволяет оперативно оценивать уровень кислорода и углекислого газа в крови, кислотно‑щелочное состояние и ряд других показателей. Уточняется, что эти данные особенно значимы при работе с пациентками, у которых выявлены тяжелые осложнения беременности либо возникли проблемы в послеродовом периоде. Благодаря новому оборудованию медики могут детальнее анализировать нарушения в организме и вовремя вносить корректировки в схему лечения. Кроме того, как отметили в минздраве, такое исследование регулярно проводят и в детской реанимации.

В Перинатальный центр в Рязани поступило новое оборудование. Об этом сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Перинатальный центр получил анализатор газового состава крови. Устройство позволяет оперативно оценивать уровень кислорода и углекислого газа в крови, кислотно‑щелочное состояние и ряд других показателей.

Уточняется, что эти данные особенно значимы при работе с пациентками, у которых выявлены тяжелые осложнения беременности либо возникли проблемы в послеродовом периоде.

Благодаря новому оборудованию медики могут детальнее анализировать нарушения в организме и вовремя вносить корректировки в схему лечения.

Кроме того, как отметили в минздраве, такое исследование регулярно проводят и в детской реанимации.