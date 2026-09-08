В колбасе бренда «Дымов» выявили 20-кратное превышение бензапирена

В варёно‑копчёной колбасе «Балыковая» («Дымов») обнаружили бензапирен — 19,4 мкг/кг (норма — 1 мкг/кг). Бензапирен относится к канцерогенным веществам и может образовываться в том числе при копчении продуктов. Длительное воздействие повышенных концентраций подобных соединений связывают с риском негативных последствий для здоровья. Контролирующие органы признали партию небезопасной и направили производителю предостережение.