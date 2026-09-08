В Госдуме рассказали, как изменится получение квитанций за ЖКХ в 2027 году

С 1 сентября 2027 года жители смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». Однако это не заменит бумажные платежки, которые останутся доступными. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, возможность получать бумажные квитанции сохранится и после указанной даты. Это важно для тех, кто не пользуется интернетом, например, для пожилых людей. Им не придется регистрироваться на «Госуслугах» только ради получения квитанций. Пользователи портала смогут выбрать, хотят ли они получать электронные документы или оставить бумажные. Правительство России установит конкретные правила для этого выбора. Если квитанция будет отправлена через «Госуслуги», дублировать ее на бумаге не потребуется.

С 1 сентября 2027 года жители смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». Однако это не заменит бумажные платежки, которые останутся доступными. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский, передает ТАСС.

По его словам, возможность получать бумажные квитанции сохранится и после указанной даты. Это важно для тех, кто не пользуется интернетом, например, для пожилых людей. Им не придется регистрироваться на «Госуслугах» только ради получения квитанций.

Пользователи портала смогут выбрать, хотят ли они получать электронные документы или оставить бумажные. Правительство России установит конкретные правила для этого выбора. Если квитанция будет отправлена через «Госуслуги», дублировать ее на бумаге не потребуется.

Депутат отметил, что важно обеспечить доступность информации о новых правилах, чтобы люди не пропустили платежи из-за изменений в способах доставки.