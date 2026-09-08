Умер первый глава ЦБ России Георгий Матюхин

Умер Георгий Матюхин — последний председатель Центрального банка РСФСР и первый глава Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР 25 декабря 1990 года. После упразднения Госбанка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях. Георгий Матюхин оставался во главе регулятора до 1992 года.

Умер Георгий Матюхин — последний председатель Центрального банка РСФСР и первый глава Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР 25 декабря 1990 года. После упразднения Госбанка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях.

Георгий Матюхин оставался во главе регулятора до 1992 года.