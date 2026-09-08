У ТЦ по требованию рязанской прокуратуры организовали парковку для инвалидов

По данным прокуратуры, на прилегающей к торговому центру территории отсутствовали парковочные места для инвалидов. Это, как указали в сообщении, ограничивало людям доступ к объекту. Прокурор подал иск в суд. В итоге около ТЦ организовали парковочные места для людей с ограниченными возможностями.

У ТЦ на улице Голикова в Михайлове по требованию прокуратуры организовали парковку для инвалидов. Об этом сообщили 8 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, на прилегающей к торговому центру территории отсутствовали парковочные места для инвалидов. Это, как указали в сообщении, ограничивало людям доступ к объекту.

Прокурор подал иск в суд. В итоге около ТЦ организовали парковочные места для людей с ограниченными возможностями.