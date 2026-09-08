Специалисты «Рязаньэнерго» подключили к электросетям детский сад в областном центре

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» завершили технологическое присоединение к электросетям детского сада в микрорайоне Мервино города Рязани, рассчитанного на 224 места. Как отметили в пресс-службе учреждения, присоединенная мощность объекта составляет 145 кВт. Для подключения детского сада энергетики провели реконструкцию трансформаторной подстанции и проложили две кабельных линии электропередачи 6 кВ суммарной протяженностью 720 метров. Электроснабжение организовано по второй категории надежности, что позволит при необходимости автоматически перейти на резервный источник питания. Также отмечается, что строительство детского сада реализовано в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» завершили технологическое присоединение к электросетям детского сада в микрорайоне Мервино города Рязани, рассчитанного на 224 места. Как отметили в пресс-службе учреждения, присоединенная мощность объекта составляет 145 кВт.

Для подключения детского сада энергетики провели реконструкцию трансформаторной подстанции и проложили две кабельных линии электропередачи 6 кВ суммарной протяженностью 720 метров.

Электроснабжение организовано по второй категории надежности, что позволит при необходимости автоматически перейти на резервный источник питания.

Также отмечается, что строительство детского сада реализовано в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».