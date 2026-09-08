Шесть пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 7770 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Двое водителей сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, выявлено 64 нарушения, связанных с тонировкой, 7 нарушений совершили пешеходы, 2 нарушения, связанные с перевозкой детей, 10 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 6 нарушений — водители мототранспорта.

Шесть пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего за сутки в регионе выявили 7770 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Двое водителей сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, выявлено 64 нарушения, связанных с тонировкой, 7 нарушений совершили пешеходы, 2 нарушения, связанные с перевозкой детей, 10 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 6 нарушений — водители мототранспорта.