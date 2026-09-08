Шесть экипажей полиции преследовали мотоциклиста в центре Рязани
Инцидент произошел вечером 7 сентября. В районе ТРЦ «Виктория Плаза» за мотоциклистом устроили погоню около 6 патрульных автомобилей. По словам очевидцев, за рулём мотоцикла находился мужчина среднего возраста. Официальной информации нет.
Шесть экипажей полиции преследовали мотоциклиста в центре Рязани. Об этом сообщается в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 7 сентября. В районе ТРЦ «Виктория Плаза» за мотоциклистом устроили погоню около 6 патрульных автомобилей.
По словам очевидцев, за рулём мотоцикла находился мужчина среднего возраста.
Официальной информации нет.