В рязанском лесу обнаружили двух человек

Отмечается, что 8 сентября двое грибников заблудились в районе села Тимошкино Шиловского района. Волонтёры определили их местоположение. Координаты для эвакуации направили в ЕДДС Шиловского района. Также информацию передали полицейским.