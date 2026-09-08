В рязанском лесу обнаружили двух человек
Отмечается, что 8 сентября двое грибников заблудились в районе села Тимошкино Шиловского района. Волонтёры определили их местоположение. Координаты для эвакуации направили в ЕДДС Шиловского района. Также информацию передали полицейским.
Рязанские волонтёры нашли в лесу заблудившихся грибников. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «Мещера».
Отмечается, что 8 сентября двое грибников заблудились в районе села Тимошкино Шиловского района. Волонтёры определили их местоположение.
Координаты для эвакуации направили в ЕДДС Шиловского района. Также информацию передали полицейским.