Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне

Согласно наблюдениям, в регионе фиксируют активность пыльцы сорняков, полыни и злаков. Пыльца сорняков находится в умеренном и низком значении, пыльца полыни — в высоком и умеренном, пыльца злаков — в высоком, умеренном и низком. Самая тяжелая ситуация для аллергиков складывается на севере и западе области. Там в высоком значении фиксируют активность пыльцы полыни и злаков.

Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс карт».

Согласно наблюдениям, в регионе фиксируют активность пыльцы сорняков, полыни и злаков. Пыльца сорняков находится в умеренном и низком значении, пыльца полыни — в высоком и умеренном, пыльца злаков — в высоком, умеренном и низком.

Самая тяжелая ситуация для аллергиков складывается на севере и западе области. Там в высоком значении фиксируют активность пыльцы полыни и злаков.