Рязанцы около трех месяцев не могут оплатить ЖКУ из-за проблем с интернетом

Жительница села Дубровичи Рязанского округа сообщила, что люди три месяца не могут оплатить коммунальные услуги в отделении почты на улице 1 Мая. По ее словам, проблемы с приемом платежей на почте наблюдаются с июля. Она подчеркнула, что в отделении «вечно» не работает компьютер. При этом пенсии и посылки выдают. Жительница уточнила, что посетителей направляют оплачивать квитанции в поселок Мурмино, однако и там им отказывают. Автор поста попросила решить проблему. В минцифры ответили, что невозможность принятия платежей была связана с вводимыми ограничениями мобильного интернета.

Жительница села Дубровичи Рязанского округа сообщила, что люди три месяца не могут оплатить коммунальные услуги в отделении почты на улице 1 Мая. Пост об этом появился 7 сентября в соцсетях.

По словам местной жительницы, проблемы с приемом платежей на почте наблюдаются с июля. Она подчеркнула, что в отделении «вечно» не работает компьютер. При этом пенсии и посылки выдают, заявила женщина.

Жительница уточнила, что посетителей направляют оплачивать квитанции в поселок Мурмино, однако и там им отказывают. Автор поста попросила решить проблему и указала, что у некоторых людей счета не оплачены за два-три месяца.

В минцифры Рязанской области 8 сентября ответили на жалобу.

«К сожалению, невозможность принятия платежей была связана с вводимыми ограничениями мобильного интернета. УФПС Рязанской области рекомендовано проработать вопрос организации проводного интернета в ОПС, расположенному в селе Дубровичи», — говорится в сообщении ведомства.