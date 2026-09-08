Рязанцам дали рекомендации по безопасному сбору и приготовлению грибов

В Роспотребнадзоре напомнили, что для похода в лес стоит подобрать удобную одежду и высокие сапоги — они защитят от клещей и змей. С собой рекомендовали взять нож и плетеную корзинку: в полиэтиленовых пакетах грибы быстро испортятся. Также в Роспотребнадзоре уточнили, что собирать урожай следует вдали от автотрасс и заводов. Кроме того, рязанцам не рекомендовали срывать перезревшие, мягкие или трухлявые экземпляры — в них уже идут процессы разложения, опасные для здоровья. Как указали в управлении, главное правило для новичков: если есть сомнения в съедобности гриба, то срезать или пробовать его не нужно.

Рязанцам дали рекомендации по безопасному сбору и приготовлению грибов. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там напомнили, что для похода в лес стоит подобрать удобную одежду и высокие сапоги — они защитят от клещей и змей. С собой рекомендовали взять нож и плетеную корзинку: в полиэтиленовых пакетах грибы быстро испортятся.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что собирать урожай следует вдали от автотрасс и заводов. Кроме того, рязанцам не рекомендовали срывать перезревшие, мягкие или трухлявые экземпляры — в них уже идут процессы разложения, опасные для здоровья.

Как указали в управлении, главное правило для новичков: если есть сомнения в съедобности гриба, то срезать или пробовать его не нужно.

При приготовлении также важно соблюдать меры безопасности, напомнили в Роспотребнадзоре. Указано, что сразу после сбора грибы нужно очистить от земли и замочить в соленой воде — это поможет избавиться от насекомых. Обязательна термическая обработка: грибы следует отварить в течение 10 минут. Затем нужно слить воду и промыть продукт. А после повторно отварить, после чего использовать для жарки или тушения.

Особую осторожность нужно проявлять при консервировании, указали специалисты. Они подчеркнули, что нарушение технологии может привести к развитию ботулизма. Необходимо строго следовать рецептуре (в части пропорций соли и уксуса) и хранить заготовки в холодильнике.

Тем, кто предпочитает покупать грибы, Роспотребнадзор рекомендует приобретать сушеные или маринованные продукты только в магазинах или на официальных рынках, где проводится экспертиза.