Россельхознадзор выдал рязанским аграриям более 20 тысяч сертификатов

С начала 2026 года Россельхознадзор выдал сельхозпроизводителям Рязанской области более 20,6 тысяч карантинных сертификатов. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Общий объем продукции, на которую оформили документы, превысил 615 тысяч тонн. Карантинный сертификат оформляют в электронном виде и заверяют усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного специалиста.