«Ъ»: ПВЗ могут появиться в ТЦ как альтернатива складам маркетплейсов

Глава Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин сообщил о возможности ТЦ предложить маркетплейсам разнообразные форматы инфраструктуры, включая микрохабы площадью 150-300 кв. м и общегородские пространства до 5 тыс. кв. м. Как пишет «Ъ», это заявление стало актуальным на фоне растущей вакансии в торговых центрах, которая увеличилась с 7% до 9% за последний год. Идея о партнерстве с маркетплейсами вновь обсуждается после того, как Ozon объявил о переформатировании своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в мини-логистические центры. В ближайшее время инициатива будет оформлена и передана в Минпромторг. По прогнозам, число вакантных площадей может вырасти до 20%, что ставит под сомнение жизнеспособность традиционной модели торговых центров.

Глава Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин сообщил о возможности ТЦ предложить маркетплейсам разнообразные форматы инфраструктуры, включая микрохабы площадью 150-300 кв. м и общегородские пространства до 5 тыс. кв. м. Как пишет «Ъ», это заявление стало актуальным на фоне растущей вакансии в торговых центрах, которая увеличилась с 7% до 9% за последний год.

Идея о партнерстве с маркетплейсами вновь обсуждается после того, как Ozon объявил о переформатировании своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в мини-логистические центры. В ближайшее время инициатива будет оформлена и передана в Минпромторг. По прогнозам, число вакантных площадей может вырасти до 20%, что ставит под сомнение жизнеспособность традиционной модели торговых центров.

Ранее освободившиеся площади в ТЦ начали занимать гастропространства, фитнес-клубы и другие форматы, что свидетельствует о кризисе в ритейле. Коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский отметил, что торговые центры находятся в поисках новых арендаторов и готовы предложить различные условия для сотрудничества с маркетплейсами. Однако он подчеркнул, что экономические условия остаются решающим фактором успешности таких коллабораций.